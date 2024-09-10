Ефимов: Все 22 транспортные развязки модернизировали на МКАД

Все 22 развязки на МКАД реконструировали с 2012 года. Заключительным этапом стала модернизация Алтуфьевской развязки. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице завершился крупнейший проект модернизации транспортных развязок на Московской кольцевой автомобильной дороге. С 2012 года реализованы 22 проекта реконструкции и строительства таких сооружений. Заключительным этапом программы стали работы на Алтуфьевской развязке. Всего проектом предусмотрено строительство более пяти километров дорог, включая два искусственных сооружения», – отметил вице-мэр.

В ходе реконструкции сооружение клеверного типа заменили на современную развязку. В результате модернизации была увеличена пропускная способность объекта.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, через МКАД был построен путепровод длиной 292 метра для комфортного движения по прямому ходу Алтуфьевского шоссе и эстакада-съезд на внешнюю сторону МКАД длиной 547 метров.

Кроме того, строители благоустроят прилегающую территорию, переложат инженерные коммуникации и построят очистное сооружение.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, за время модернизации развязки, начатой в ноябре 2020 года, комитетом было проведено 18 проверок, в ходе которых были проведены испытания дорожного покрытия и комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

