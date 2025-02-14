Ефимов: В ЮАО построят квартал для целей программы реновации в рамках проекта КРТ

Современный жилой квартал построят в Москве на Шипиловской улице по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Четыре неэффективно используемых участка общей площадью 13,11 гектара входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Здесь предусмотрено строительство современного жилья для целей программы реновации и других нужд города. Кроме того, на территории появятся объекты общественно-делового назначения», – уточнил заместитель мэра.



Он подчеркнул, что вложения в проект составят 35,7 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – 277,1 миллиона рублей.



По словам Ефимова, в итоге город получит свыше 540 рабочих мест.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что всего на четырех участках будет возведено 209,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, в том числе, в рамках программы по реновации.



Только в районе Зябликово 5 тысяч москвичей въедут в новые квартиры, заметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



«Общая площадь квартир там составит более 136 тысяч квадратных метров», - добавил глава департамента.



В настоящее время в столице на разных стадиях находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

