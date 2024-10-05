Ефимов: В строительстве московского метрополитена заняты около 11 тысяч человек
В строительстве объектов московского метрополитена задействованы порядка 11 тысяч человек. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Метростроители ведут работы на станциях Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, а также на станции “Достоевская” Кольцевой линии. На Бирюлевской линии идут мероприятия подготовительного периода. Специалисты также возводят два новых электродепо – это “Столбово” и “Южное”. В настоящий момент на будущих объектах метрополитена задействованы около 11 тысяч строителей и более одной тысячи единиц техники», — подчеркнул вице-мэр.
Напомним, столичный мэр Сергей Собянин и российский лидер Владимир Путин открыли в начале сентября первый участок Троицкой линии метро со станциями «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов» и «Новаторская». Кроме того, в эксплуатацию ввели участок Сокольнической линии «Новомосковская» — «Потапово».
По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, три тоннелепроходческих комплекса функционируют на Рублево-Архангельской линии, кроме того, для старта новых щитов готовятся площадки.
Ранее Собянин поздравил с профессиональным праздником метростроителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru