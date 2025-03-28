Ефимов: В столичном Кунцеве благоустроят набережную Москвы-реки
Территорию набережной Москвы-реки на территории жилого района СберСити в Рублево-Архангельском благоустроят, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) уже приступил к разработке проекта благоустройства набережной, протяженность которой составляет около километра. Благоустроенную набережную откроют вблизи Новорижского шоссе в непосредственной близости от строящейся станции «Рублево-Архангельское».
«На формируемом участке площадью 3,5 гектара, ограниченном Проектируемыми проездами № 7104, 7116 и Москвой-рекой, планируется провести работы по берегоукреплению и созданию нового общественного пространства. Реализацией проекта займется инвестор», – отметил Ефимов.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что на набережной появятся места для проведения общественных мероприятий и занятий спортом, многофункциональные рекреационные зоны, а также променад с веломаршрутом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по озеленению Ленинского проспекта. В этом году там планируется высадить липы и вязы.
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