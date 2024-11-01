Ефимов: В Щербинке приступили к строительству нового образовательного комплекса

В Москве началось строительство образовательного комплекса в Щербинке. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, новое образовательное учреждения будет расположено на улице Любучанская.



«Образовательный комплекс общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров будет построен за счет средств инвестора и передан в систему образования Москвы. По договору участия застройщик должен завершить объект в 2026 году. В образовательном учреждении будет 200 дошкольных и 1375 школьных мест», – уточнил заместитель мэра.



Проект реализуется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.



Столица с 2020 года привлекает инвесторов к строительству социально и экономически важных объектов городской инфраструктуры в жилых районах.



Соглашение о возведении образовательного комплекса в районе Щербинка город заключил в 2022 году. В результате найти работу рядом с домом смогут около 165 жителей ТиНАО.



Новый образовательный комплекс будет состоять из четырёхэтажного школьного блока и трёхэтажного блока для дошкольников.



Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в дошкольном блоке запроектированы восемь групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для коррекционно-развивающих занятий, а в школьном - инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, спортивный и гимнастический залы.



Председатель «Москомэкспертизы» Антон Слободчиков проинформировал, что уже прошла первая выездная проверка объекта, в ходе которой специалисты ведомства оценили работы подготовительного периода на соответствие требованиям проектной документации.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты будут построены в ТиНАО.

