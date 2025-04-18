Ефимов: В САО построят бульвар-парк на месте бывшей промзоны по программе КРТ

Бульвар-парк с тематическими зонами для занятий спортом, прогулок и отдыха обустроят в САО Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Будет реорганизована часть бывшей промзоны «Братцево», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Войковский в рамках редевелопмента участка бывшей промзоны “Братцево” построят бульвар-парк с разнообразными тематическими зонами. Он протянется через новый жилой квартал, который будет сформирован на этом месте. Протяженность бульвара составит 800 метров, а площадь общественных пространств – около четырех гектаров. Сдавать в эксплуатацию участки бульвара будут параллельно с вводом жилых домов. Завершить все работы планируется в течение шести лет», – отметил вице-мэр.

Бульвар-парк будет состоять из главной площади, зеленого сквера, игрового пространства для детей и спортплощадки. Он станет связующим звеном между учебно-воспитательным комплексом, физкультурно-оздоровительным комплексом и жилыми домами.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, игровую зону приспособят для детей всех возрастов — проектом предусмотрены многоэтажный форт для подвижных игр, экскаватор, рыбацкая сеть, деревянная шхуна, аттракционы, батуты и карусели. Кроме того, здесь появится тарзанка для любителей экстрима. Основной зоной бульвара-парка станет главная площадь площадью один гектар. Здесь разместятся зоны отдыха, детские площадки и арт-объекты. Поблизости находится станция «Балтийская» МЦК.

Здесь также разместятся многофункциональная тренировочная зона с беговыми дорожками и площадка для игровых видов спорта с трибунами. В зеленой зоне высадят хвойные деревья и разнообразные виды кустарника. Также на месте бывшей промзоны построят новый жилой микрорайон.

Застройщиком выступает компания Ingrad, которую в 2024 году приобрела корпорация Sminex. О словам вице-президента по согласованиям корпорации Самиры Левшиной, в квартале будет находиться самая необходимая инфраструктура: школа, детсад, спорткомплекс с бассейном. Первые новостройки введут в эксплуатацию в 2027 году.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

