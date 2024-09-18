Ефимов: В рамках программы реновации в Москве появятся 220 жилых комплексов

В Москве в рамках программы реновации строятся 220 ЖК суммарной площадью более четырех миллионов «квадратов». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В городе по программе реновации в стадии проектирования и строительства сейчас находятся 464 новостройки. Так, 244 жилых объекта общей площадью 4,8 млн квадратных метров проектируются, 220 объектов площадью 4,3 млн квадратных метров уже возводятся», — отметил вице-мэр.

Обновление жилого фонда столицы происходит в несколько этапов за счет волнового переселения граждан из ветхого жилья.

По словам министра столичного правительства, главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, больше всего объектов проектируются и строятся в ВАО столицы (90 стартовых площадок). На втором месте по этому показателю находится ЮВАО (74 объекта), на третьем — САО (58 объектов).

По словам мэра столицы Сергея Собянина, в сентябре текущего года в рамках программы реновации в разных районах Москвы передадут под заселение 11 новостроек.

