Ефимов: В рамках программы реновации в Москве появятся 220 жилых комплексов
В Москве в рамках программы реновации строятся 220 ЖК суммарной площадью более четырех миллионов «квадратов». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В городе по программе реновации в стадии проектирования и строительства сейчас находятся 464 новостройки. Так, 244 жилых объекта общей площадью 4,8 млн квадратных метров проектируются, 220 объектов площадью 4,3 млн квадратных метров уже возводятся», — отметил вице-мэр.
Обновление жилого фонда столицы происходит в несколько этапов за счет волнового переселения граждан из ветхого жилья.
По словам министра столичного правительства, главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, больше всего объектов проектируются и строятся в ВАО столицы (90 стартовых площадок). На втором месте по этому показателю находится ЮВАО (74 объекта), на третьем — САО (58 объектов).
По словам мэра столицы Сергея Собянина, в сентябре текущего года в рамках программы реновации в разных районах Москвы передадут под заселение 11 новостроек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru