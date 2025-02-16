Ефимов: В районе Люблино построят новое здание для колледжа
Новое здание колледжа площадью порядка 50 тысяч квадратных метров построят на участке в 1,93 гектара в районе Люблино на юго-востоке столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Его построят в рамках Адресной инвестиционной программы, направленной в том числе на модернизацию образовательной инфраструктуры города и улучшение условий обучения для студентов. Корпус будет обладать хорошей транспортной доступностью: недалеко от объекта находится станция метро «Люблино», - отметил Ефимов.
По словам главы Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, новое здание появится на месте морально и физически устаревших корпусов колледжа, которые не представляют архитектурной и исторической ценности. Обновленный колледж на Люблинской улице станет творческим центром для студентов.
Для строительства нового здания Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования – набор требований и норм, регулирующих то, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить.
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