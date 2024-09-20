Ефимов: В районах реновации на севере Москвы появилось 100 благоустроенных площадок

В районах реновации на севере Москвы обустроили 103 детских и спортивных площадки для отдыха горожан. Рядом с жилыми комплексами в семи районах САО появилась вся необходимая инфраструктура, в округе благоустроили 220 тысяч квадратных метров территории, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Северном административном округе по программе реновации под заселение передано 40 жилых комплексов, где новые квартиры получили более 18 тысяч горожан. Для прогулок с детьми, занятий спортом и досуга здесь создали 52 детские и 51 спортивную площадку», - отметил он.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что еще 58 новостроек в округе находятся на стадии проектирования или строительства.

Столичная программа реновации гарантирует, что возле ЖК будут созданы социальные и деловые объекты, открыты необходимые магазины и сервисы. Дворовые территории домов благоустраивают, для граждан создаются зоны для спорта, прогулок и отдыха.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в программу реновации вошли новые площадки еще в пяти округах, включая север столицы. Программа стартовала в 2017 году. Только в прошлом году в столице передано под заселение 59 новостроек, более 47 тысяч граждан смогли переселить в новые дома. Столица остается в числе лидеров среди регионов по темпам строительства. Так, объем ввода жилья за пять лет удвоился – с 3 до 7 млн «квадратов» в год.

