Ефимов: В Новой Москве завершается строительство пожарного депо

Пожарное депо на четыре машино-места появится в Коммунарке (ТиНАО) в рамках столичной программы «Безопасный город». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новое пожарное депо площадью около 2,6 тысячи квадратных метров появится в поселке Воскресенское. Объект рассчитан на четыре машино-места. Сейчас готовность депо превышает 85 процентов, закончить его строительство планируют этим летом. После возведения этого здания завершится реализация мероприятий по строительству пожарных депо на территории ТиНАО в рамках городской программы “Безопасный город”», — отметил вице-мэр.

В депо появятся учебные пожарные гидранты, спортивная площадка и тренировочная башня со скалодромом. Также строители возводят склад материалов, здание газовой котельной, кабинет фельдшера с процедурной, тренажерный зал, учебные классы, комнаты отдыха и приема пищи, помещения для пожарной техники и ее обслуживания. К депо ведет удобная подъездная дорога.

По словам главы столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, ранее в Новой Москве было построено пожарное депо в Картмазово площадью 4200 «квадратов» на шесть машин. Здесь были оборудованы тренажерный зал, учебные классы, комнаты отдыха, кабинет фельдшера с процедурной, пункт связи и помещения для спецтехники и ее обслуживания.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в новом депо будут трудиться 144 человека, в частности, 22 человека дежурной смены.

Также в 2024 году построили еще три депо на 10 машино-мест в Новой Москве — в поселке Первомайское (район Филимонковский), деревне Никульское (Щербинка) и деревне Рассудово (Бекасово).

Всего в Новой Москве с 2012 года возвели 16 пожарных депо на 64 поста. Это дало возможность существенно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации спецслужб и вдвое сократить среднее время прибытия на место пожара.

