Ефимов: В Москве выделили почти 240 гектаров под масштабные инвестпроекты в ТиНАО

В Москве в прошлом году было выделено компаниям-застройщикам 25 участков земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать столичную инфраструктуру и создавать рабочие места. В 2024 году на территории ТиНАО с инвесторами заключены договоры аренды 238,8 гектара земли», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, там будут построены современные производства, предприятия коммунального, складского назначения, офисные центры и другие объекты.

Ефимов отметил, что общая площадь возводимой недвижимости превысит 1,4 миллиона квадратных метров. Кроме того, там смогут найти работу свыше шести тысяч москвичей.

Сегодня в ТиНАО формируются отраслевые промышленные кластеры, строится гигафабрика по производству тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.

По распоряжению Сергея Собянина столица способствует созданию инновационных центров, современных производств и развитию высоких технологий.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман проинформировал о строительстве в Краснопахорском районе крупной базы «Мосгаз», которая сможет обеспечить рабочими местами более тысячи специалистов газовой отрасли.

На территории района Коммунарка город предоставил пять участков для строительства многофункциональных комплексов общей площадью более 380 тысяч квадратных метров. Они появятся в составе административно-делового центра, а также около станции метро «Корниловская».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 2022 года выделено инвесторам около 700 гектаров земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

