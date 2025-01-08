Ефимов: В Москве 9 спортобъектов построят инвесторы в 2025 году

В Москве компании-застройщики возведут девять спортивных объектов в 2025 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в 2024 году инвесторы уже построили девять таких объектов, общей площадью более 70 тысяч квадратных метров, при этом, наиболее крупным проектом стал универсальный культурно-спортивный центр «Чайка» площадью почти 18 тысяч квадратных метров.

«В 2025 году в Москве благодаря частным инвестициям появится еще девять объектов спорта общей площадью около 58 тысяч квадратных метров», – отметил заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал об одном из таких проектов, который ввели в эксплуатацию в апреле 2024 года в Зеленограде.

По его словам, в физкультурно-оздоровительном комплексе на Панфиловском проспекте, общей площадью более шести тысяч квадратных метров, разместился тренажерный зал, а также помещения для групповых занятий.

«В 2025 году в Москве планируют построить еще пять районных ФОКов: в Северном Измайлове, Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, Левобережном и Москворечье-Сабурове», – добавил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2025–2027 годах в Москве будет построено 36 спортивных объектов.

