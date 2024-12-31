Ефимов: В Москве утверждены 18 проектов планировки территории метро в 2024 году
Москомархитектура утвердила 18 проектов планировки территории столичного метро в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Наиболее значимым проектом этого года можно назвать проектирование Рублево-Архангельской линии метро от станции “Липовая Роща” до “Ильинской”», – отметил заместитель мэра.
Его реализация, как подчеркнул Ефимов, не только значительно сократит время в пути для горожан, но и создаст новые возможности для развития инфраструктуры и бизнеса в прилегающих районах, а также улучшит транспортное обслуживание около 1 миллиона жителей в семи районах столицы.
Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в свою очередь, заметила, что такие проекты, прежде всего, направлены на создание комфортных условий для передвижения москвичей и гостей столицы.
«При их разработке учитываются потребности различных категорий граждан, включая маломобильные группы населения», - добавила председатель комитета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru