Ефимов: В Москве утверждены 18 проектов планировки территории метро в 2024 году

Москомархитектура утвердила 18 проектов планировки территории столичного метро в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Наиболее значимым проектом этого года можно назвать проектирование Рублево-Архангельской линии метро от станции “Липовая Роща” до “Ильинской”», – отметил заместитель мэра.

Его реализация, как подчеркнул Ефимов, не только значительно сократит время в пути для горожан, но и создаст новые возможности для развития инфраструктуры и бизнеса в прилегающих районах, а также улучшит транспортное обслуживание около 1 миллиона жителей в семи районах столицы.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в свою очередь, заметила, что такие проекты, прежде всего, направлены на создание комфортных условий для передвижения москвичей и гостей столицы.

«При их разработке учитываются потребности различных категорий граждан, включая маломобильные группы населения», - добавила председатель комитета.

