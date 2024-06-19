Ефимов: В Москве появятся еще четыре логистических центра по программе КРТ

В Москве построят четыре крупных логистических центра, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, строительство будет осуществляться в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Логистические центры разместятся на территориях бывших промзон в Очаково-Матвеевском, Можайском и Рязанском районах, а также в Восточном Дегунино.

«Общая площадь объектов составит около 255 тыс. квадратных метров. Там смогут найти работу примерно 14,5 тыс. горожан», – отметил Ефимов.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман указал, что новые центры появятся вблизи трасс: МКАД, ТТК и Дмитровского шоссе.

«Участки бывших промзон «Кунцево» и «Южное Очаково» расположены недалеко от МКАД, часть бывшей промзоны «Вагоноремонт» - вблизи Дмитровского шоссе, а бывшей промзоны «Грайвороново» – рядом с Третьим транспортным кольцом», - уточнил Гаман.

При этом он отметил, что сегодня наблюдается дефицит современных логистических центров рядом с ТТК.

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ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
ТЕГИ:логистика

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