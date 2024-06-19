Ефимов: В Москве появятся еще четыре логистических центра по программе КРТ

Путин сообщил о подготовке документа, который ляжет в основу отношений России и КНДР

Володин выступил за запрет на усыновление детей из России гражданам из стран с разрешенной сменой пола

Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года

Почту России оштрафовали на 100 млн рублей за задержки в ремонте отделений

В Госдуме предложили запретить условное наказание для чиновников за взятки