Ефимов: В Москве построят технопарки по программе комплексного развития территорий

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий в 42 проектах предусмотрена возможность строительства технопарков. О деталях строительства рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в десяти округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тысяч до 362 тысяч квадратных метров. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций. Всего по итогам реализации проектов, предусматривающих строительство технопарков, появится около 194 тысяч рабочих мест», ‒ отметил он.

Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман подчеркнул, что технопарки позволяют развивать в городе инновационную инфраструктуру. Он привел в пример реорганизацию промзоны «Теплый стан», где за десять лет появятся сразу два производственных комплекса с технопарками. Также технопарк появится на месте бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт».

Программа комплексного развития территорий позволяет создавать на месте бывших промышленных зон целые городские кварталы с жильем и всем необходимым в плане инфраструктуры. На сегодняшний день в столице 236 подобных проектов находятся на стадии реализации.

