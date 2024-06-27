Ефимов: В Москве построят технопарки по программе комплексного развития территорий
В Москве в рамках программы комплексного развития территорий в 42 проектах предусмотрена возможность строительства технопарков. О деталях строительства рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По программе комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в десяти округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тысяч до 362 тысяч квадратных метров. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций. Всего по итогам реализации проектов, предусматривающих строительство технопарков, появится около 194 тысяч рабочих мест», ‒ отметил он.
Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман подчеркнул, что технопарки позволяют развивать в городе инновационную инфраструктуру. Он привел в пример реорганизацию промзоны «Теплый стан», где за десять лет появятся сразу два производственных комплекса с технопарками. Также технопарк появится на месте бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт».
Программа комплексного развития территорий позволяет создавать на месте бывших промышленных зон целые городские кварталы с жильем и всем необходимым в плане инфраструктуры. На сегодняшний день в столице 236 подобных проектов находятся на стадии реализации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru