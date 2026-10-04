Ефимов: В Москве одновременно строят станции на шести линиях метро

Сейчас в Москве строят свыше 20 станций на шести линиях метрополитена, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что речь идет о действующих Рублево-Архангельской, Троицкой, Кольцевой, Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской ветках метро, а также о строящемся Бирюлевском радиусе.

«До 2035 года в Москве и Подмосковье планируется построить еще около 35 станций метро, 12 из которых будут расположены в Московской области: в Химках, Мытищах, Балашихе, Красногорске и в Ленинском городском округе», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он напомнил, что кроме работ на станционных комплексах, продолжается создание тоннелей на будущих линиях. Например, на Рублево-Архангельской линии завершается проходка двух тоннелей — однопутного между станциями «СберСити» и «Новорижская», а также двухпутного между станциями «Серебряный Бор» и «Строгино», которую выполняет десятиметровый щит-гигант «Лилия», добавил политик.

Известно, что на новом Бирюлевском радиусе три шестиметровых щита ведут проходки между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты» и от «Кленового бульвара» к «Курьяново». Также продолжаются проходки тоннелей на Троицкой линии между станциями «Новомосковская» и «Сосенки», «Ватутинки» и «Кедровая».

Отмечается, что вместе с развитием линий и строительством новых станций в Москве создают необходимую инфраструктуру для обслуживания современных и технологичных поездов отечественного производства. Так, в настоящий момент возводят три новых электродепо — «Новорижское», «Бирюлевское» и «Троицкое», которые обеспечат техобслуживание и ремонт подвижного состава новых радиусов метро и организуют полноценную эксплуатацию перспективных участков линий.

В 2011–2026 годах в Москве построили и реконструировали более 270 километров новых линий и 130 станций метро, в том числе МЦК и БКЛ.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов с Днем метростроителя. В этом году Московскому метрострою исполнилось 95 лет.