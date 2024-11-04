Ефимов: В Москве более 120 участков реализовано на торгах за 9 месяцев 2024 года

В столице с января по сентябрь было арендовано и приобретено у города по результатам аукционов свыше 120 земельных участков. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Земля от города для строительства частных домов и коммерческой недвижимости пользуется высоким спросом у предпринимателей и физлиц. С начала 2024 года по результатам торгов они приобрели и взяли в аренду 122 участка общей площадью свыше 23 гектаров. Это в 1,5 раза больше, чем за девять месяцев 2023-го», – добавил заместитель мэра.

По его словам, там можно построить различные объекты общей площадью более 320 тысяч квадратных метров.

Ефимов отметил, что объем запланированной к строительству недвижимости почти в три раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, конкуренция на этих аукционах составила в среднем 11 участников на лот.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заметил, что в городе регулярно выставляют на торги землю для строительства коммерческой недвижимости.

«Назначение каждого участка определяется с учетом потребностей района, где он находится. Например, для возведения больше 66,2 тысячи квадратных метров спортивных объектов было выделено в аренду восемь участков общей площадью около 5,3 гектара в районах Зябликово, Нагатинский Затон, Северное Медведково, Вешняки и других», – отметил Гаман.

Процедура торгов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» была полностью реализована на Инвестиционном портале столицы.

