Ефимов: В Марьиной Роще построят деловой квартал по программе КРТ

В столичном Марьина Роща неподалеку от метро «Савеловская» и Савеловского вокзала появится новый деловой квартал, который построят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица заключила с правообладателем земли и недвижимости в районе Марьина Роща договор о КРТ. В рамках соглашения на участке площадью 6,93 гектара в течение восьми лет создадут современный деловой квартал», - отметил Ефимов.

По его словам, инвестиции в проект составят 51,2 млрд рублей, а его реализация позволит создать более 5 тыс. рабочих мест.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о масштабах нового общественно-делового пространства.

«Здесь возведут свыше 187 тыс. квадратных метров недвижимости, включая административно-деловой комплекс и торгово-развлекательный центр со спортивным объектом», - указал министр.

Помимо этого будет построена гостиница на 850 номеров, добавил Гаман.

Гендиректор ООО «Бизнес-Инвестиции» Юлия Сидорина пообещала сделать это квартал местом притяжения для москвичей.

«Мы планируем реализовать интересную концепцию строительства делового квартала и создать привлекательное и комфортное пространство для горожан», - отметила Сидорина.

Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице сегодня реализуется 302 проекта КРТ.

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ФОТО: Владимир Ефимов. Пресс-служба Комплекса Градостроительной политики

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