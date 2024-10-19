Ефимов: В Краснопахорском районе появится детская школа искусств

Новая детская школа искусств появится в поселке Щапово Краснопахорского района Троицкого административного округа Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В поселке Щапово планируется строительство детской школы искусств площадью около трех тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек. Реализация проекта создаст на территории района до 50 дополнительных рабочих мест. В настоящий момент ведутся проектно-изыскательские работы», – отметил Ефимов.



По его словам, ввести здание в эксплуатацию планируется в 2028 году. Строительство ведется за счет средств Адресной инвестиционной программы столицы.



В трехэтажной школе искусств разместят центр раннего развития для детей, зрительные залы, классы рисунка и живописи, музыкальный класс и класс скульптуры.



По словам главы департамента культуры города Москвы Алексея Фурсина, на территории Новой Москвы пока работают только 18 школ искусств.



Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин в свою очередь добавил, что столица уделяет особое внимание объектам культуры при развитии Новомосковского и Троицкого административных округов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве школ и образовательных комплексов в районах Внуково, Филимонковский, Щербинка и Троицк.

