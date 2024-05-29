Ефимов: В Бутырском районе Москвы появится новая школа на 325 мест

В Северо-Восточном административном округе Москвы возведут новую школу за счет частных инвестиций, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвестор возведет школу в Бутырском районе на северо-востоке столицы по адресу: Огородный проезд, дом 4, строение 1. Ее площадь составит 6,6 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 325 мест. При проектировании учтены новейшие стандарты образования, которые обеспечивают всестороннее развитие ребенка. После ввода в эксплуатацию школу передадут в систему образования города Москвы», – пояснил он.

По словам Ефимова, при строительстве предусмотрено создание медиатеки, зоны для чтения, а также ИТ-полигона, который позволит учащимся изучить 3D-моделирование и прототипирование. Стандартные перегородки в классах заменят прозрачными стенами, что расширит пространство и поможет создать единую среду.

В отделке здания намерены использовать металлические панели и объемные стеклянные поверхности. Как уточнил первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов, подобное сочетание поможет создать графичный образ здания из будущего.

На пришкольном участке разместится спортивный кластер, состоящий из открытой площадки для командных игр и атлетического комплекса со спецоборудованием для тренировок.

«Мы уже начали работы по подготовке участка для строительства – это позволит сдать его в эксплуатацию одновременно с жилыми корпусами квартала», – заявил управляющий партнер компании-девелопера Алексей Перлин.

Помимо школы в жилом квартале Upside Towers также предусмотрено строительство детского сада для 125 воспитанников.

С 2011 года в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в Москве построили более 600 детских образовательных учреждений. Развитие социальной инфраструктуры способствует формированию комфортной городской среды в столице.

