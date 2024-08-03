Ефимов: В 2024 году москвичи выкупили 62 участка со скидкой для постройки частных домов

Москвичи выкупили у города 62 участка для строительства частных домой со скидкой за первые шесть месяцев года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства. Благодаря скидке в размере 60 процентов от кадастровой стоимости участков горожане сэкономили более 192 миллионов рублей», – отметил он.

Такая возможность появилась у собственников с апреля 2020 года, воспользоваться скидкой могут только собственники объектов недвижимости, расположенных на участках для ИЖС.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что особой популярностью у горожан пользуются участки в Троицком административном округе, на юго-западе и в Новомосковском административном округе города. Самый большой из выкупленных участков площадью около 41 сотки расположен в Западном административном округе.

