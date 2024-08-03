Ефимов: В 2024 году москвичи выкупили 62 участка со скидкой для постройки частных домов
Москвичи выкупили у города 62 участка для строительства частных домой со скидкой за первые шесть месяцев года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства. Благодаря скидке в размере 60 процентов от кадастровой стоимости участков горожане сэкономили более 192 миллионов рублей», – отметил он.
Такая возможность появилась у собственников с апреля 2020 года, воспользоваться скидкой могут только собственники объектов недвижимости, расположенных на участках для ИЖС.
Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что особой популярностью у горожан пользуются участки в Троицком административном округе, на юго-западе и в Новомосковском административном округе города. Самый большой из выкупленных участков площадью около 41 сотки расположен в Западном административном округе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вернувшийся в РФ Селезнев рассказал о попытках убить его в тюрьме США
- После атаки ВСУ в Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС
- СМИ: На Украине дальнобойщики массово сбегают из страны под видом рейсов
- Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Shot: В Подмосковье десятки человек держали в заложниках в рехабе
- В Киргизии призвали РФ не ограничивать работу мигрантов из республики
- СМИ: Из-за взрыва на гоночной трассе в Германии пострадали более 20 человек
- После атаки ВСУ в Орловской области загорелся жилой дом
- Бербок: Обмен заключенными с РФ является деликатной дилеммой
- Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru