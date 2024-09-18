Ефимов: Утвержден проект планировки территории в двух районах на западе Москвы
В Москве утвержден проект планировки территории площадью 282,6 гектара в районах Можайский и Очаково-Матвеевское. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, на месте устаревших объектов складского и производственного назначения будет создано многофункциональное пространство.
«За счет частных инвестиций появится жилье общей площадью свыше одного миллиона квадратных метров, а также нежилые объекты площадью 570 тысяч квадратных метров. Планируется строительство образовательных учреждений общей вместимостью более 2,2 тысячи мест», ‒ рассказал заместитель мэра.
Он также добавил, что в этих районах благодаря реализации проекта появится 14 тысяч рабочих мест.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в рамках проекта заложено расширение сети наземного городского транспорта, связанного со станциями метро «Давыдково» и «Аминьевская».
«За счет развития улично-дорожной сети территорию интегрируют с ключевыми магистралями, которые проходят в Западном административном округе, а также с остальными частями города», ‒ добавила Княжевская.
Главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков подчеркнул, что в проекте предусмотрен баланс между объектами жилого и административно-делового назначения. По его словам, для удобства жителей заложены пешеходные маршруты и велосипедные дорожки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве
- ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
- В Иране назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 400 человек на курском направлении
- Участниц женской исламистской ячейки арестовали в Казани
- Астероид Апофис в 2029 году пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии
- Ученые выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем сигареты
- СМИ: Около 10 человек задержали после стрельбы у офиса Wildberries в Москве
- В ЕС заявили, что атаки с пейджерами в Ливане ставят под угрозу безопасность региона
- Сафонов попал в заявку «Пари Сен-Жермен» на первый матч Лиги чемпионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru