Ефимов: Утвержден проект планировки территории в двух районах на западе Москвы

В Москве утвержден проект планировки территории площадью 282,6 гектара в районах Можайский и Очаково-Матвеевское. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, на месте устаревших объектов складского и производственного назначения будет создано многофункциональное пространство.

«За счет частных инвестиций появится жилье общей площадью свыше одного миллиона квадратных метров, а также нежилые объекты площадью 570 тысяч квадратных метров. Планируется строительство образовательных учреждений общей вместимостью более 2,2 тысячи мест», ‒ рассказал заместитель мэра.

Он также добавил, что в этих районах благодаря реализации проекта появится 14 тысяч рабочих мест.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в рамках проекта заложено расширение сети наземного городского транспорта, связанного со станциями метро «Давыдково» и «Аминьевская».

«За счет развития улично-дорожной сети территорию интегрируют с ключевыми магистралями, которые проходят в Западном административном округе, а также с остальными частями города», ‒ добавила Княжевская.

Главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков подчеркнул, что в проекте предусмотрен баланс между объектами жилого и административно-делового назначения. По его словам, для удобства жителей заложены пешеходные маршруты и велосипедные дорожки.

