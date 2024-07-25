Ефимов: Три участка на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ
В рамках программы комплексного развития территорий оператор реорганизует три земельных участка в районах Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино суммарной площадью 3,85 га. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Назначенный столицей оператор КРТ в течение пяти лет проведет реорганизацию трех неэффективно используемых участков на западе города общей площадью 3,85 гектара. Вложения в реализацию проекта оцениваются в 8,5 миллиарда рублей. В результате будет создано около 80 рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Один из участков расположен между Никулинской и Озерной улицами близ метро «Озерная», два других — возле метро «Проспект Вернадского», между улицами Лобачевского и Коштоянца и проспектом Вернадского. Сейчас на них размещены торгово-бытовые и иные устаревшие объекты.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, на земельных участках будет построено свыше 34 тысяч «квадратов» недвижимости, в частности, в рамках столичной программы реновации. Кроме того, строители займутся благоустройством и проложат новые дороги.
Сейчас в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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