Ефимов: Три участка на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий оператор реорганизует три земельных участка в районах Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино суммарной площадью 3,85 га. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Назначенный столицей оператор КРТ в течение пяти лет проведет реорганизацию трех неэффективно используемых участков на западе города общей площадью 3,85 гектара. Вложения в реализацию проекта оцениваются в 8,5 миллиарда рублей. В результате будет создано около 80 рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Один из участков расположен между Никулинской и Озерной улицами близ метро «Озерная», два других — возле метро «Проспект Вернадского», между улицами Лобачевского и Коштоянца и проспектом Вернадского. Сейчас на них размещены торгово-бытовые и иные устаревшие объекты.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, на земельных участках будет построено свыше 34 тысяч «квадратов» недвижимости, в частности, в рамках столичной программы реновации. Кроме того, строители займутся благоустройством и проложат новые дороги.

Сейчас в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

