Ефимов: Технопарк на юге Москвы получил льготу на аренду земли

Столица предоставила технопарку, расположенному в районе Бирюлево Восточное, льготу на аренду земельного участка. Планируется, что сэкономленные средства компания направит на свое дальнейшее развитие, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарков – 0,01 процента от кадастровой стоимости. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки», – отметил заммэра.

Такую льготу на аренду участка площадью почти два гектара получил технопарк «Связь инжиниринг», уточнил Ефимов. В результате компания ежегодно будет экономить свыше 2,4 миллиона рублей.

Резиденты технопарка разрабатывают и производят радиоэлектронную и электротехническую аппаратуру для систем связи, телерадиовещания, радиосвязи, энергетики, транспорта, нефтегазовой отрасли и ЖКХ.

Пользоваться льготой производители смогут в течение десяти лет, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что московские власти предоставили льготу на аренду земельного участка строящемуся в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО) технопарку «Рябиновая 44» в сфере пищевой промышленности. Арендная плата составит 0,01% от кадастровой стоимости участка.

