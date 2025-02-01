Ефимов: Свыше 60 га реорганизуют по опубликованным в декабре проектам КРТ

Земельные участки суммарной площадью свыше 60 га реорганизуют в соответствии с 11 проектами решений о комплексном развитии территорий (КРТ), которые были размещены на официальном сайте столичного правительства в декабре 2024 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица продолжает проработку проектов для создания новых сбалансированных кварталов по программе КРТ. Так, в рамках проектов редевелопмента, опубликованных в декабре 2024 года, реорганизуют участки общей площадью 63,5 гектара. Там запланировано строительство современного жилья, а также всей необходимой инфраструктуры. Инвестиции в реализацию проектов составят около 450 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 2,4 миллиарда рублей. В итоге город получит 1,2 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Реорганизуемые территории расположены в восьми московских административных округах. Письма с предложением заключить договоры о КРТ направлены правообладателям земельных участков и объектов недвижимости, которые на них находятся.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, согласно проектам, будет построено 1,4 млн «квадратов» недвижимости. В частности, это объекты делового и социального назначения, высокотехнологичные производства и современное жилье. Так, здесь появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса, медицинский центр, образовательный комплекс с детсадом на 350 воспитанников и школой на 1 000 учеников и другие объекты. Также строители озеленят и благоустроят площадки и построят новые дороги.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2024 году количество проектов КРТ выросло в 1,6 раза.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.

