Ефимов: Свыше 30 школьных зданий построили за счет бюджета Москвы с 2020 года

Более 30 зданий школ построили на средства городского бюджета в Москве с 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Строительство новых школьных зданий в рамках Адресной инвестиционной программы охватило большинство округов столицы. Больше всего объектов — 12 — возвели на севере Москвы. Всего с 2020 года столица построила более 30 таких зданий», — отметил вице-мэр.



Наиболее важные аспекты Адресной инвестиционной программы – доступность образования, комфортные условия и безопасность для каждого ребенка. Во всех школах, помимо просторных специализированных и универсальных учебных кабинетов, предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы, обеденные зоны, залы для мероприятий, медиатеки, спортивные залы и иные пространства.



По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова, в частности, в 2021 году была открыта школа на 1900 мест площадью 12 тысяч «квадратов» в Левобережном районе (САО), при строительстве которой были воплощены в жизнь архитектурные и объемно-планировочные решения.



Кроме того, в 2023 году построили школы в Некрасовке и Молжаниновском районе, в 2024 году двери для учеников открыли учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 150 мест, а также учебные корпуса в районах Чертаново Северное и Ховрино.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2025–2027 годы.

