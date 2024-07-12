Ефимов: Строящиеся школа и детсад создадут в ТиНАО свыше 350 рабочих мест

Строительство детского сада и школы на территории ЖК «Переделкино Ближнее» в ТиНАО позволит создать более 350 рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В границах микрорайона Переделкино Ближнее построены две школы на 3750 учеников, а также семь детских садов на 2220 воспитанников. Шесть из них переданы городу и уже работают, еще один готовят к передаче. Так, детский сад на 350 воспитанников в деревне Рассказовке стал сотым дошкольным образовательным учреждением, появившимся в ТиНАО с момента присоединения округов к столице. Также к концу года намерены завершить строительство школы общей площадью более 33 тысяч квадратных метров. Реализация этих проектов позволит создать более 350 рабочих мест», – пояснил он.

Как добавил Ефимов, общий объем строящейся архитектуры позволит к 2025 году создать в ТиНАО свыше тысячи рабочих мест, и предоставит жителям более восьми тысяч мест в детских садах и школах.

В мае 2024 года было выдано разрешение на эксплуатацию трехэтажного здания детского сада площадью, которое включает в себя 14 групп. В концу 2024 года намерены завершить возведение школы с IT-полигоном и медиатекой. Среди прочего в здании планируют оборудовать и отдельные кабинеты для кружков: шахматного, кулинарного, акварельной живописи и рисунка, обработки дерева, металла и ткани.

По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, жителям ТиНАО уже доступно современное комфортное жилье и множество социальных объектов.

«С момента присоединения Троицкого и Новомосковского округов к Москве здесь создано 200 тысяч рабочих мест. Общее их число в ТиНАО сейчас приближается к 300 тысячам», – уточнил он.

В рамках формирования комфортной и качественной городской среды в новых округах Москвы продолжается строительство объектов социального назначения в шаговой доступности от жилых кварталов. С 2019 года в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» начиная в городе построено более 70 школ.

