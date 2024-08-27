Ефимов: Строительство культурно-досугового центра в Северном Бутове завершено на 90%

Специалисты завершают фасадные работы и отделку концертного зала культурно-досугового центра в Северном Бутове, строительные работы на объекте завершены на 90%, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Концертный зал рассчитан на 300 зрителей. Строительная готовность культурно-досугового центра составляет около 90%. До конца года полностью завершим все работы», – пояснил он.

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, объект возводят в рамках городской программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия». В проекте нового здания предусмотрено три зоны: зрелищная, клубная и административная.

«Здание объекта запроектировали таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», – добавил он.

Как пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, комитет контролировал каждый этап строительства культурно-досугового центра. «В настоящее время на объекте завершилась седьмая по счету проверка с участием сотрудников подведомственного Центра экспертиз», – рассказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что строительство культурно-досугового центра завершится в этом году.

