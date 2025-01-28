Ефимов: Строители возвели 10 объектов на внебюджетные средства на востоке Москвы

Строители возвели за счет внебюджетных средств 10 объектов нежилой недвижимости в ВАО в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году на востоке Москвы возвели 10 объектов нежилой недвижимости общей площадью около 40 тысяч квадратных метров за счет внебюджетных средств. В их числе четыре детских сада, торгово-бытовые и коммунальные объекты, храм, а также производственное здание. Новые сооружения построили в районах Гольяново, Сокольники, Преображенское, Метрогородок, Косино-Ухтомский, Богородское, Северное Измайлово. В результате на востоке столицы появилось более 465 рабочих мест», — подчеркнул вице-мэр.

Новые сооружения гармонично вписываются в уже имеющуюся инфраструктуру Москвы. В пешей доступности жители востока Москвы получили не только развлекательные, спортивные и образовательные объекты, но и новые рабочие пространства.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, на территории округа было построено четыре детских сада, способных принять 555 маленьких москвичей, общей площадью свыше 10,4 тысячи «квадратов». Наиболее крупный возведен и передан в столичную систему образования в районе Богородское — его площадь превышает 4,3 тысячи квадратных метров, в нем смогут заниматься 275 детей.

В трехэтажном здании, помимо 11 групповых ячеек, находятся музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Также рабочие благоустроили прилегающую территорию.

В свою очередь в Мосгосстройнадзоре отметили, что ведомство контролирует все этапы строительства объектов. Всего инспекторами комитета было проведено 169 контрольно-надзорных мероприятий.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве возвели свыше 80 объектов социальной инфраструктуры в 2024 году.

