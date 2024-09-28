Ефимов: Строители реорганизуют два участка по программе КРТ в СВАО

Назначенный городскими властями оператор проведет реорганизацию двух неэффективно используемых территорий на Сельскохозяйственной улице и в проезде Русанова (СВАО) в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью 6,04 гектара на Сельскохозяйственной улице, владение 4, и в проезде Русанова, владения 2–6 входят в один проект комплексного развития территорий. В течение пяти лет назначенный столицей оператор возведет здесь современный жилой квартал, где появится более 130 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Вложения в развитие площадок оцениваются примерно в 28 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти в 375 миллионов рублей. В результате в районах Ростокино и Свиблово будет создано более 870 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Поблизости от реорганизуемых участков находятся станции метро «Ботанический сад» и «Свиблово», платформа МЦК «Ботанический сад» и Московский скоростной диаметр.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на двух территориях будут построены свыше 88 тысяч «квадратов» жилой недвижимости, в частности, по программе реновации. Также здесь появятся объекты общественно-делового назначения, в частности, подстанция скорой помощи на 10 машино-мест, гостиница на 300 номеров и помещения для двух участков мировых судей. Кроме того, строители проложат улично-дорожную сеть и выполнят благоустройство прилегающей территории. На площадках также построят рестораны, кафе, объекты культурно-досуговой деятельности и бытового обслуживания, офисы и медцентры.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин утвердил планы по программе КРТ в ЮАО и СВАО.

Сегодня в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

