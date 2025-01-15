Ефимов: Социальным учреждениям переданы шесть зданий на западе Москвы в 2024 году
Учреждения социальной сферы Западного административного округа Москвы в 2024 году получили в оперативное управление почти 35 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Уровень жизни в Москве во многом определяется качеством социальной инфраструктуры. Для динамичного развития городской среды в округах возводятся новые детские сады, школы, спорткомплексы, культурные и медицинские учреждения. В 2024 году социальные организации получили в оперативное управление шесть объектов недвижимости на западе столицы», – отметил заместитель мэра.
Он уточнил, что переданы четыре новых здания для системы столичного образования, а также по одному – для здравоохранения и спорта, общей площадью 34,8 тысячи квадратных метров.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отдельно выделил школу №2094 в Солнцеве, которая получила новые корпуса, общая площадь которых превышает 10,1 тысячи квадратных метров.
В Раменках построен одноименный спорткомплекс с двумя бассейнами, а в Крылатском городская поликлиника №195 получила в оперативное управление здание площадью 5,6 тысячи квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru