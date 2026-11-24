Фасады новой школы, которую построили в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО), украсили яркими полусферами и шарами, такие же арт-объекты размещены на пришкольной территории. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Возведение социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Завершилось строительство современной школы в Западном административном округе по адресу: улица Большая Очаковская, дом 4. Образовательный объект площадью около 18 тысяч квадратных метров возвели по индивидуальному проекту в рамках Адресной инвестиционной программы. Общая площадь фасадов составляет около 10 тысяч квадратных метров. Из них более шести тысяч квадратных метров занимает остекление с элементами стемалита. Фасад также украсили алюминиевыми кассетами российского производства и керамогранитной плиткой. Внешний вид здания дополнили яркие объемные декоративные элементы – свыше 70 шаров и полусфер с гранями ярко-розового, фиолетового и серебристого цветов. Аналогичные арт-объекты установлены на территории школы. Они изготовлены российскими производителями», – добавил Ефимов.