Ефимов: Школу и два детских сада строят инвесторы в районе Нагатино-Садовники

Предприниматели строят три объекта образования в столичном районе Нагатино-Садовники, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В районе Нагатино-Садовники инвесторы строят современные здания для размещения школы и двух детских садов совокупной площадью более 27 тысяч квадратных метров. Они дадут столице дополнительно 675 школьных и 500 дошкольных мест. Общая площадь школьного здания составит 17,5 тысячи квадратных метров», – отметил Ефимов.



По его словам, по окончании строительства новые объекты передадут в столичную систему образования.



В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что здание школы, которое появится на 2-ом Нагатинском проезде, будет иметь спортивный и гимнастические залы, медиатеку, а также лабораторно-исследовательские комплексы.



«Также на территории нового жилого комплекса строится детский сад с бассейном общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров. Здесь разместят групповые ячейки, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла», – подчеркнул Овчинский.



Инспекторы Мосгосстройнадзора провели суммарно 16 выездных проверок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до 2032 года в столице запланировано обновить около 700 школьных зданий.

