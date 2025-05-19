Ефимов: Школу и два детских сада строят инвесторы в районе Нагатино-Садовники
Предприниматели строят три объекта образования в столичном районе Нагатино-Садовники, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Нагатино-Садовники инвесторы строят современные здания для размещения школы и двух детских садов совокупной площадью более 27 тысяч квадратных метров. Они дадут столице дополнительно 675 школьных и 500 дошкольных мест. Общая площадь школьного здания составит 17,5 тысячи квадратных метров», – отметил Ефимов.
По его словам, по окончании строительства новые объекты передадут в столичную систему образования.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что здание школы, которое появится на 2-ом Нагатинском проезде, будет иметь спортивный и гимнастические залы, медиатеку, а также лабораторно-исследовательские комплексы.
«Также на территории нового жилого комплекса строится детский сад с бассейном общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров. Здесь разместят групповые ячейки, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла», – подчеркнул Овчинский.
Инспекторы Мосгосстройнадзора провели суммарно 16 выездных проверок.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до 2032 года в столице запланировано обновить около 700 школьных зданий.
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