Ефимов: Шесть спорткомплексов появятся по проектам КРТ в Москве
Четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), многофункциональный спортивный комплекс с ледовой площадкой и спортивно-развлекательный центр построят в Москве в рамках пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ), решения о которых были приняты в январе-июне 2024 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С января по июнь было принято 24 решения о КРТ, пять из которых предусматривают строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Общая площадь объектов превысит 38 тысяч квадратных метров. Новые места для занятий спортом появятся в районах Даниловский, Нижегородский, Царицыно, Южное Бутово и Ясенево», — отметил вице-мэр.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, самый крупный ФОК (площадь больше 17 тысяч «квадратов») откроется через семь лет в районе Царицыно. Оператор КРТ уже начал реализацию проекта, отметил он.
Сейчас в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru