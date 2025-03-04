Ефимов: Съезды МКАД на востоке Москвы реконструируют

Участок Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой намерены реконструировать, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, работы затронут 5,5 километра дорог. Согласно плану, реконструкцию завершат в августе 2026 года.

«Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3 километров, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов. Сейчас на объекте идут мероприятия подготовительного этапа», – пояснил Ефимов.

В свою очередь руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков отметил, что запланировано строительство съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, въезда-выезда с МКАД на улицу Сталеваров, а также соединение и реконструкция улиц Косинская и Реутовской.

Реализация проекта улучшит транспортную доступность городского округа Реутов Московской области, а также таких столичных районов, как Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также в городском округе Реутов Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за 2024 год в столице возвели 100 километров дорог, а также 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

