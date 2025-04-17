Ефимов: Семь домов достроили в марте по программе реновации

В рамках программы реновации ветхого жилья в пяти московских округах построили семь ЖК в марте текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В пяти округах столицы в марте этого года возвели семь новостроек общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров. Три из них появились в Восточном административном округе: две – на улице Черное Озеро, еще одна – на Никитской улице. По одной новостройке возвели в Северном, Юго-Западном, Южном и Троицком административных округах. Новые жилые комплексы рассчитаны более чем на 1,5 тысячи квартир с уже готовой улучшенной отделкой», — отметил вице-мэр.

Рабочие благоустроили прилегающие территории вокруг новых ЖК. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, два новых дома построили в районе Косино-Ухтомский, по одному зданию — в Троицке, Измайлове, Царицыне, Котловке и Западном Дегунине. На первых нежилых этажах появятся объекты социально-бытового назначения.

Все этапы строительства домов по программе реновации контролирует Мосгосстройнадзор. На семи объектах провели свыше 80 выездных проверок качества и безопасности новых домов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении домов по программе реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

