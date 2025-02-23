Ефимов: Семь бывших промзон реорганизуют по программе КРТ на юго-востоке Москвы

Свыше 100 проектов реализуют в рамках программы комплексного развития территории (КРТ), из них 13 предусматривают реорганизацию семи экс-промзон в ЮВАО. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории Юго-Восточного административного округа столицы по программе комплексного развития территорий реорганизуют 184 гектара земли на части бывших промзон «Карачарово», «Серп и Молот», «Волгоградский проспект», «Южный порт», «Грайвороново», «Курьяново» и «Выхино». Так, в рамках реализации 13 проектов КРТ планируется создать современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 97,3 миллиарда рублей. Их реализация даст городу около 47 тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Участки находятся в районах Южнопортовый, Рязанский, Печатники, Нижегородский, Лефортово и Выхино-Жулебино.

По словам министра столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, здесь построят свыше 4,8 млн «квадратов» жилых домов, а также современных производств и объектов общественно-делового назначения усилиями назначенных городом операторов, а также инвесторов. Кроме того, строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию, а также возведут новые дороги.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что к концу прошлого года были одобрены и перешли в стадию реализации 108 проектов КРТ суммарной площадью более 1,3 тысячи га.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.

