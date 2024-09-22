Ефимов: Реконструкцию Дома культуры в Новой Москве завершат до конца года

В Москве реконструкцию Дома культуры «Ватутинки» в ТиНАО планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что работы ведутся за счёт средств, предусмотренных Адресной инвестиционной программой Москвы.

«Площадь объекта составит около 3,2 тысячи квадратных метров. Это один из старейших домов культуры в ТиНАО. Уже в начале 2025 года жители района получат просторное и современное учреждение культуры», ‒ рассказал заместитель мэра.

В ходе реконструкции здание Дома культуры в Троицке обрело четвертый этаж, где оборудуют смотровую площадку.

По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, модернизация учреждения культуры была произведена ввиду того, что здание устарело и уже не соответствовало современным стандартам.

Он также добавил, что уже полностью выполнены работы по устройству монолитных конструкций, фасадов, кровли, монтажу витражей и окон, внутренних и наружных инженерных систем, черновой отделке помещений.

В реконструированном здании появится универсальный концертный зал на 300 человек, библиотека, студии живописи и графики, спортивный и два танцевальных зала, помещения для кружковых занятий и буфет.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков проинформировал, что разрешительная документация на проведение реконструкции здания была выдана в марте 2022 года. По его словам, с тех пор было проведено восемь выездных проверок.

Всего в ТиНАО планируется возвести около 100 культурно-досуговых объектов к 2035 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства культурного центра в районе Вороново.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Горячие новости

Все новости

партнеры