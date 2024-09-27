Ефимов: Предприниматели выкупили у города 2500 объектов по преимущественному праву

Субъекты малого и среднего предпринимательства выкупили у Москвы по преимущественному праву порядка 550 тысяч «квадратов» недвижимости за пять лет. Ранее эти объекты городские власти сдавали предпринимателям в аренду, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Выкупить недвижимость по преимущественную праву могут компании, внесенные в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, доступный на сайте Федеральной налоговой службы, и арендующие у столицы недвижимость по меньшей мере год. Для нежилых помещений, которые были реализованы на специальных аукционах, минимальный срок составляет два года, а недвижимость должна находиться в перечне объектов, предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства, как минимум пять лет.

«За пять лет малый и средний бизнес выкупил около 2,5 тысячи объектов недвижимости общей площадью почти 550 тысяч квадратных метров. Из них более 2,4 тысячи помещений и зданий площадью 537 тысяч квадратных метров были приобретены в рассрочку. Это 98 процентов от общего числа. Как правило, такая недвижимость используется для размещения точек общественного питания, магазинов или центров оказания услуг населению», — заявил вице-мэр.

Выкуп по преимущественному праву — один из инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме помещений, можно выкупить и отдельно стоящие здания.

Всего, по словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, за пять лет вместе с земельными участками было выкуплено 61 здание. Площадь приобретенной земли составила 6,5 га, выкупленных зданий — 32700 «квадратов». Наибольшее число таких объектов находятся в ЦАО, ЮАО и СВАО.

