Ефимов: Почти 20 гектаров земли выделено для строительства дорог на севере Москвы

В Молжаниновском районе Москвы почти 20 гектаров земли выделено для развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он рассказал, что в Москве сейчас реализуются различные проекты транспортного строительства, среди которых есть как крупные развязки и путепроводы, так и локальные объекты.

«Например, запланированы работы по развитию улично-дорожной сети в Молжаниновском районе на севере столицы. Для этого город уже выделил 19,6 гектара земли. Общая протяженность дорог составит около пяти километров», – уточнил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, с осени 2023 года для развития улично-дорожной сети Молжаниновского района подрядчикам выделено шесть участков земли.

«Из них в конце прошлого года город предоставил три объекта площадью 7,6 гектара, а в первом полугодии 2024-го – еще три территории площадью почти 12 гектаров», – отметил Гаман.

Среди объектов строительства – дорога, идущая вдоль Ленинградского шоссе у поселка Черкизово и новая дорога в деревне Новоселки. Также строится дорога от платформы Новоподрезково до платформы Молжаниново МЦД-3.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что сейчас идет разработка проектной документации этих объектов, а ввести их в эксплуатацию запланировано в 2026 году.

