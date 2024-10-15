Ефимов: По программе реновации на западе Москвы расселили 105 домов

На западе Москвы в рамках программы реновации ветхого жилья передали под заселение 39 новостроек. В них переедут жители 151 сносимого дома, из которых расселены уже 105. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации на западе столицы к переселению приступили 20,5 тысячи жителей 151 старого дома. В настоящий момент 105 зданий уже полностью расселены. Горожанам предоставили квартиры в 39 новостройках. Всего на западе столицы планируется расселить 548 домов, в которых проживает более 100 тысяч москвичей. Им предоставят равнозначное жилье с улучшенной отделкой», – отметил вице-мэр.

Новые дома возводятся в современных районах с благоустроенными дворовыми территориями и развитой инфраструктурой.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, больше всего полностью расселенных домов расположены в Можайском районе, в Филях-Давыдкове и Очаково-Матвеевском.

Участники программы реновации получают равнозначные квартиры в том же районе, где и жили раньше.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что новые квартиры получили более 19600 жителей ЗАО. Из них правообладателями жилья в текущем году стали почти 3900 человек, еще порядка 1100 москвичей определяются с выбором.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, в рамках программы реновации в 2024 году ввели в эксплуатацию 23 новостройки, кроме того, переданы под заселение 44 жилых комплекса.

