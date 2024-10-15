Ефимов: Пешеходный бульвар появится на части бывшей промзоны «Северянин»

На северо-востоке столицы обустроят пешеходный бульвар в рамках редевелопмента части бывшей промышленной зоны «Северянин», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа комплексного развития территорий позволяет возводить комфортные городские кварталы и создавать современные общественные пространства – парки, скверы, набережные. Например, на части бывшей промзоны «Северянин» неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 га. Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов», – сказал он.

Участок обладает хорошей транспортной доступностью, до него можно добраться от станции Ростокино Московского центрального кольца и одноименной платформы Ярославского направления. Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участке площадью 7,18 га оператор КРТ построит жилой квартал для участников программы реновации и других нужд столицы площадью свыше 152 тысяч «квадратов». По его словам, также возведут образовательный комплекс на 650 мест, благоустроят дворы, территории детсада и школы, где расположатся детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках 236 проектов КРТ благоустроят порядка 1,25 тысячи га столичных пространств. Появятся площадки для занятий спортом, зоны променада, места для развлечений и отдыха, а также велодорожки.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи га. Проработка проектов идет по поручению Сергея Собянина.

