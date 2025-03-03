Ефимов: Около семи тысяч москвичей получили квартиры по реновации в Северном Измайлове
Порядка семи тысяч москвичей получили ключи от новых квартир, возведенных по программе реновации в Северном Измайлове, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Переселение москвичей по программе реновации началось в феврале 2018 года с Северного Измайлова. За семь лет договоры на комфортное жилье в новостройках здесь заключили уже около семи тысяч москвичей. Всего в районе планируется переселить более 36 тысяч человек из 179 домов. В настоящее время программой уже охвачено 41 старое здание», – отметил Ефимов.
По его словам, жители 29 домов уже полностью оформили документы на квартиры в новых домах.
Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, порядка 430 жителей двух пятиэтажек на улице Константина Федина получили предложения равнозначных квартир в феврале 2018 года. Позже жители еще четырех домов получили такие предложения, а через год – еще жители 23 домов.
Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Северном Измайлово еще 11 новостроек передали под заселение. Первые этажи в новых домах нежилые, там появились такие объекты социально-бытового назначения, как пункты выдачи заказов различных маркетплейсов, кафе, магазины и другие.
В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке столицы.
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