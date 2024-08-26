Ефимов: Около 6 Га земли по двум проектам КРТ реорганизуют в Котловке
В районе Котловка примерно шесть гектаров земли реорганизуют в рамках двух проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Известно, что один из проектов расположен в части бывшей промзоны «Черемушки», другой – на Нагорной улице, владение 28/3. По словам Ефимова, там построят жилые дома по программе реновации, школу и детский сад.
«По проектам редевелопмента в течение четырех-пяти лет планируется строительство свыше 125 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — примерно 140 млн рублей. По итогам реализации проектов в районе Котловка создадут свыше 300 рабочих мест», – объяснил он.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что площадь ЖК в части бывшей промзоны «Черемушки» составит более 95 тысяч квадратных метров. По его словам, там также появятся детский сад для 150 воспитанников и другие общественно-деловые объекты.
При этом на неэффективно используемой территории в районе улицы Нагорной возведут школу для больше чем 1,3 тысячи учеников, заметил Гаман.
В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся более 230 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.
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