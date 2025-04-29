Ефимов: Около 150 домов расселили по программе реновации в ВАО Москвы

Около 150 старых домов расселили в рамках программы реновации ветхого жилья в ВАО Москвы. Жители получили новые квартиры с улучшенной отделкой в современных ЖК, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего по программе реновации в Восточном административном округе предстоит расселить 1062 старых дома. Из них на сегодня расселили уже 148 зданий. В том числе в районе Измайлово – более 30, в Северном Измайлове – 29. Еще около 20 – в Перове. Под заселение город передал 57 новостроек, в которые переехали или еще находятся в процессе переселения более 33 тысяч жителей округа», – отметил вице-мэр.

На освобожденных после сноса старых домов территориях появится новое жилье с сопутствующей инфраструктурой.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, для переселения жителей ВАО построены 62 новых дома. Три из них возвели в 2025 году в районах Измайлово и Косино-Ухтомский. Строители благоустроили и озеленили прилегающие территории. Нежилые помещения на первых этажах предназначены для коммерческого использования, временно их занимают центры информирования по переселению.

В новые квартиры переехали порядка 23500 жителей ВАО из 148 домов. Около 5100 из них проживали в Измайлове, 5800 — в Северном Измайлове, почти 3100 — в Перово. Новое жилье предоставляется в тех же район, где они проживали ранее.

По словам представителей Департамента информационных технологий Москвы, подготовиться к переезду поможет доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru общая инструкция.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

