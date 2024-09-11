Ефимов: Новый спорткомплекс построят на северо-западе Москвы

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят по масштабному инвестиционному проекту в районе Хорошево-Мневники (СЗАО), с инвестором уже заключили договор аренды земли. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Предоставление городской земли для реализации масштабных инвестиционных проектов позволяет привлекать бизнес к развитию столичной инфраструктуры и созданию рабочих мест. Так, инвестору предоставлен участок площадью более 3,6 гектара на северо-западе столицы для возведения крупного спортивного объекта, в составе которого появятся арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для единоборств и гимнастики. Общая площадь комплекса составит почти 30 тысяч квадратных метров», — отметил вице-мэр.



Срок действия договора аренды составляет пять лет. За это время инвестор должен будет построить спорткомплекс на улице Нижние Мневники, близ станции «Терехово» (БКЛ) и строящегося жилого квартала.



По словам министра столичного правительства, главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, городские власти регулярно выделяют инвесторам земельные участки для строительства спортивных объектов. Так, в этом году в аренду было предоставлено семь участков суммарной площадью более 42 га, а площадь спорткомплексов достигнет почти 150 тысяч «квадратов». Они разместятся, в СЗАО, ЦАО, ЗАО и Новой Москве.



Земельные участки предоставляются в аренду инвесторам с 2016 года без торгов. На них можно строить промышленные производства, транспортные, деловые, спортивные и социальные объекты.

