Ефимов: Новый путепровод появится на северо-востоке Москвы в 2026 году

Строители приступили к возведению путепровода через промышленные железнодорожные пути, который свяжет районы Алтуфьевский и Бибирево с районом Отрадное (СВАО), а также разгрузит прилегающую улично-дорожную сеть. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход. В настоящий момент идут подготовительные работы, а также строительство подпорных стен путепровода. Закончить работы планируется в 2026 году», — заявил вице-мэр.

В свою очередь глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что работы предусматривают реконструкцию Юрловского проезда, Казеевского переулка, улиц Римского-Корсакова и Костромской. Также строители переложат инженерные коммуникации и организуют заездные карманы для общественного транспорта, отметил вице-мэр. Будет построен и подземный пешеходный переход.

