Ефимов: Новый производственный комплекс построят в Южном Бутове

Производственный комплекс построят в районе Южное Бутово (ЮЗАО) в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках МаИП в Юго-Западном административном округе Москвы появится пять новых предприятий. Под одно из них – по производству пищевого оборудования – город планирует предоставить инвестору земельный участок площадью 0,77 гектара. Общая площадь объекта составит 10,4 тысячи квадратных метров. В реализацию проекта вложат 0,9 миллиарда рублей», – отметил вице-мэр.

МаИП позволяют развивать в столице промышленную и социальную инфраструктуру и создавать новые рабочие места. В рамках этого механизма инвесторы получают участки под строительство в аренду из торгов.

МаИП реализуются по поручению столичного мэра Сергея Собянина с 2016 года. На строящемся в Южном Бутове заводе смогут работать 240 специалистов.

Всего в Москве сегодня реализуются более 80 МаИП. При этом для 46 из них земля предоставлена в аренду по льготной ставке — 1 рубль в год.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ведомством были внесены изменения в правила застройки и землепользования для строительства производственного комплекса на улице Бартеневская.

Срок аренды земельного участка составит пять лет, за это время производственный комплекс должен быть построен.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что в Южном Бутове уже предоставили земельный участок для строительства комплекса по глубокой переработке мяса площадью 2 га. Инвестор арендует землю под него по льготной ставке.

Ранее Собянин заявил, что для возведения новых заводов Москва предоставила застройщикам и инвесторам 50 земельных участков по льготной арендной ставке.

