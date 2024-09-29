Ефимов: Новый детский сад откроют по льготной программе аренды в ЮВАО

Столичные власти подписали с выигравшей торги компанией «ЛАКОЛ-Н» договор аренды здания в ЮВАО Москвы. В нем будет открыт детский сад по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год», действующей для образовательных учреждений Москвы с 2013 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Согласно программе, инвестор обязуется выполнить на объекте ремонтные работы и соблюсти предписания по организации образовательной деятельности столичного Департамента образования и науки.



«Аукцион по аренде здания по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 49 площадью 326,8 квадратного метра состоялся в августе, после чего с победителем торгов был заключен договор. Для перехода на льготные условия инвестору необходимо провести ремонт и выполнить другие условия программы. Затем он сможет перейти на ставку в размере 326,8 рубля в год», — отметил вице-мэр.



Объем восстановительных работ арендатор должен будет согласовать с городскими властями. В случае косметического ремонта инвестор должен начать оказывать образовательную деятельность через полгода, при капитальном — через 18 месяцев, в случае реконструкции — через три года.



Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, срок действия договора аренды составляет 49 лет. Кроме здания, в пользование инвестором получен участок земли площадью порядка 0,6 га. Чтобы сохранить льготную ставку, инвестор должен каждый год подтверждать соответствие требованиям программы.



По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, льготная программа пользуется спросом среди инвесторов. Так, уже четыре предпринимателя определены для открытия объектов по программе с 2023 года. Средняя конкуренция на таких торгах — около двух претендентов на лот.

