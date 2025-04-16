Ефимов: Новый детсад построил инвестор в Коммунарке

Группа компаний «А101» построила новый детсад на 185 мест в районе Коммунарка (НАО). Учреждение приняло первых воспитанников 14 апреля. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Коммунарка завершили строительство детского сада на 185 мест. Двухэтажное здание площадью более 2,7 тысячи квадратных метров находится на территории жилого комплекса. На участке вокруг детского сада застройщик высадил деревья, кустарники, разбил газон, а также обустроил зоны для активного отдыха и общей физической подготовки. Инвестор передал детский сад в систему столичного образования», — заявил вице-мэр.

Детский сад построили на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига. Поблизости находятся ЖК «Москва А101» и «Скандинавия».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в центральной части сооружения находится трехуровневое многофункциональное многосветное пространство, соединяющее спортивную и музыкальную зоны, амфитеатр и вестибюль. Оно может быть адаптировано под занятия для детей разных возрастов благодаря возможности зонирования, то же самое касается и групповых ячеек.

Детсад полностью приспособлен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь могут одновременно находиться восемь детских групп. Ранее о его открытии заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, строительство детского сада началось в апреле 2022 года и продолжалось на протяжении трех лет на участке площадью 0,7 га. Специалисты ведомства провели 10 проверок качества работ и применяемых материалов. Итоговая проверка показала, что здание соответствует требованиям проектной документации.

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